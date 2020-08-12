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قسم التلاوة بالعمل النسائي يعقد الاجتماع السنوي لمدرسات الأحكام

12 آب / أغسطس 2020 01:28

قسم التلاوة بالعمل النسائي يعقد الاجتماع السنوي لمدرسات الأحكام
قسم التلاوة بالعمل النسائي يعقد الاجتماع السنوي لمدرسات الأحكام

غزة- الرأي

عقد قسم التلاوة والتجويد بالإدارة العامة للعمل النسائي الاجتماع السنوي الخاص بمدرسات الأحكام بمسجد الكتيبة بحضور المدير العام أ. كفاح الرملي ورئيس القسم تغريد مريش ومشرفات غزة ومدرسات الأحكام الموظفات والمتطوعات.

بدورها أوضحت الرملي أهمية تدريس أحكام التلاوة والتجويد والتدبر بآيات القرآن الكريم بغية الوصول لرسالة السامية للبشرية في هذا الكون.

وأكدت على ضرورة تفعيل المساجد لما لها من دور مهم في نهضة الأمة الإسلامية بما يتوافق مع متطلبات العصر في ظل التغير التكنولوجي وتعقيدات الحياة المعاصرة.

وفي الختام ثمنت جهود المدرسات الاتي أبدعن في تخريج نماذج قرآنية يحتذى بها, وخصت بشكرها المتطوعات الاتي تميزن في تخريج دورات أحكام نوعية على مستوى القطاع.

ومن جهتها استعرضت مريش البرامج الإدارية للقسم والمستجدات الفنية ,وخطة الطوارئ القابلة لتنفيذ في ظل الطوارئ, مشيدة بإنجازات المدرسات التي تحقق صعود نوعي في كل عام.

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