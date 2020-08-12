وكالة الرأي الفلسطينية قسم التلاوة بالعمل النسائي يعقد الاجتماع السنوي لمدرسات الأحكام وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تستقبل وفداً من رابطة علماء فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ 106 جولة تفتيشية على محال بيع اللحوم والمواد الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم دورة تدريبية في مبادئ ونظم الجودة الشاملة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولات ميدانية على شركات توزيع الأعلاف وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنظم جولة رقابية على محلات بيع المبيدات وكالة الرأي الفلسطينية "الجوازات" تُصدر قرابة 300 وثيقة للمواطنين خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يستقبل لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي للوزارة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تتابع عملية دمج الطلبة ذوي الهمم
أخبار » الأخبار الحكومية

الشئون العامة تُنجز أكثر من ألف معاملة خلال يوليو

12 آب / أغسطس 2020 01:32

الشئون العامة تُنجز أكثر من ألف معاملة خلال يوليو
الشئون العامة تُنجز أكثر من ألف معاملة خلال يوليو

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 1047 معاملة خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.
وأشار تقرير صادر عن الشئون العامة أن دائرة الإشراف والمتابعة نفذت 45 معاملة تنوعت بين (اجتماع غير عادي (جمعية عمومية) واعتماد مجالس إدارة جمعيات محلية جديد ومعدل وتشكيل لجنة مؤقتة وتأكيد مجالس الإدارات المعتمدة على المنظومة).
كما أنجزت دائرة الجمعيات المحلية 950 معاملة خاصة بالجمعيات المحلية تنوعت بين "الجمعيات المسجلة حتى تاريخه والجمعيات تحت التسجيل حتى تاريخه ولبات التسجيل وإفادات ولقاءات ورؤساء الجمعيات المسجّلة ولقاءات مع مدراء فروع الضفة ولقاءات إرشادية لمقدّمي الطلبات" وغيرها، بالإضافة لتقديم 1865 شهادة حسن سيرة وسلوك للمواطنين.
بدورها، أنجزت الإدارة 25 معاملة تسجيل وتجديد كتبة عرائض، فيما قدَّمت دائرة الدراسات والأبحاث 27 خدمة تنوعت بين "استقبال وتقديم بيانات بحثية للباحثين وتقديم بيانات لمؤسسات لأغراض التنسيق والتعاون وترشيح موظفين لدورات للوزارة أو تقديم دورات".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟