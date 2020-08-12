الشئون العامة تُنجز أكثر من ألف معاملة خلال يوليو

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 1047 معاملة خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأشار تقرير صادر عن الشئون العامة أن دائرة الإشراف والمتابعة نفذت 45 معاملة تنوعت بين (اجتماع غير عادي (جمعية عمومية) واعتماد مجالس إدارة جمعيات محلية جديد ومعدل وتشكيل لجنة مؤقتة وتأكيد مجالس الإدارات المعتمدة على المنظومة).

كما أنجزت دائرة الجمعيات المحلية 950 معاملة خاصة بالجمعيات المحلية تنوعت بين "الجمعيات المسجلة حتى تاريخه والجمعيات تحت التسجيل حتى تاريخه ولبات التسجيل وإفادات ولقاءات ورؤساء الجمعيات المسجّلة ولقاءات مع مدراء فروع الضفة ولقاءات إرشادية لمقدّمي الطلبات" وغيرها، بالإضافة لتقديم 1865 شهادة حسن سيرة وسلوك للمواطنين.

بدورها، أنجزت الإدارة 25 معاملة تسجيل وتجديد كتبة عرائض، فيما قدَّمت دائرة الدراسات والأبحاث 27 خدمة تنوعت بين "استقبال وتقديم بيانات بحثية للباحثين وتقديم بيانات لمؤسسات لأغراض التنسيق والتعاون وترشيح موظفين لدورات للوزارة أو تقديم دورات".