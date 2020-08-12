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ألقت القبض على الفــاعل

المباحث العامة بخانيونس تُنجز "شكوى حريق" حمامات زراعية

12 آب / أغسطس 2020 01:45

المباحث العامة بخانيونس تُنجز "شكوى حريق" حمامات زراعية
المباحث العامة بخانيونس تُنجز

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة - قسم معن وجورة اللوت بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة شكوى حول حريق لحمامات زراعية لأحد المواطنين، ألقت خلالها القبض على المشتبه به لقيامه بالواقعة.
وذكر الرائد ياسين النجار رئيس قسم مباحث معن وجورة اللوت بخان يونس أن تكليفاً ورد إلى القسم من النيابة العامة يفيد بتقديم المواطن "ر. م" شكوى ضد مجهولين بافتعال حريق جزئي في الحمامات الزراعية الخاصة به والتي تقدر مساحتها بحوالي خمسة دونمات.
وقال الرائد النجار : "بناءً على تقرير من الأدلة الجنائية يفيد بأن الحريق كان بفعل فاعل من خلال "كوشوك" مع مادة قابلة للاشتعال، وبعد إجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بالمدعو " ن.م" حيث اعترف بعد استدعاءه والتحقيق معه بالواقعة".
وأشار إلى أن المباحث أحالت المشتبه به إلى مفتش تحقيق الشرطة برفقة مضبوطات تم استخدامها في واقعة الحرق، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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