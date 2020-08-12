"الصحة" تضيف تقنية الفحص السريع للقادمين من الخارج

غزة- الرأي- إبراهيم شقورة

كأحد الإجراءات الاحترازية المهمة التي تجريها الطواقم الصحية التابعة لوزارة الصحة على معبر رفح البري، عمدت وزارة الصحة على اضافة تقنية الفحص السريع للقادمين من خارج قطاع غزة للتعرف على الحالة الوبائية للعائدين وامكانية تحديد الحالات المشتبه وعزلها مبكراً ، فما هو الفحص السريع؟

مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة أ. عميد مشتهى أوضح خلال لقاء معه اليوم الأربعاء، أن هذا النوع من الفحص يتم اجراءه عبر عينة دم تؤخذ من الوافدين فور وصولهم للجانب الفلسطيني بحيث يستغرق الفحص (10) دقائق.

وحول تفاصيل الإجراء، يكشف مشتهى أن الفحص يعمل على كشف وجود أجسام مضادة في جسم المريض من نوع ( IgM و IgG) وذلك لتحديد الحالات المشتبه بها ومن تظهر لديه مثل هذه الأجسام يتم عزله بشكل مؤقت لاجراء الفحص المخبري للفيروسات PCR وفي حال تم تأكيد اصابته بالفيروس يتم حويله إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج.

وقال مدير دائرة المختبرات إن إجراء الفحص السريع بدأ العمل به منذ أكثر من شهر للقادمين إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون حيث أثبت الفحص نجاعته في تحديد الحالات المشتبه بها، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن أحد الإجراءات المهمة التي اتبعتها وزارة الصحة للتعرف على الحالة الوبائية والسيطرة على المرض في قطاع غزة.

وبرزت تجربة قطاع غزة في مجابهة جائحة كورونا كأحد التجارب الناجحة على مستوى العالم في السيطرة على الفيروس وعدم انتشاره.