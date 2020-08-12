وزارة العمل تبحث تعاونها مع الإعلامي الحكومي

غزة- الرأي

بحثت وزارة العمل الفلسطينية، من خلال وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، سبل التعاون المشترك مع المكتب الإعلامي الحكومي.

وزار وفد من الوحدة يترأسه أ. سعيد العماوي، رئيس الوحدة، و أ. محمد سمعان رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، مقر المكتب في مدينة غزة.

وناقش الوفد مع أ. محمد حبيب، مدير وحدة التنسيق مع الوزارات في المكتب الإعلامي، سبل التعاون وفتح آفاق للعمل المشترك بين الجهتين.

وقال أ. العماوي، خلال الزيارة:" تأتي هذه الزيارة لتنظيم العمل المشترك مع المكتب الإعلامي الحكومي، لتعريف الجمهور عن قرب على خدمات الوزارة، وتسليط الضوء على أهم النقاط في عملها، وهي الجمعيات التعاونية الزراعية والإنتاجية والحرفية، والتفتيش وحماية العمل، والتدريب المهني، وتنمية التشغيل".

وأضاف:" تعتبر الجمعيات التعاونية من أهم الإدارات؛ فلها دور كبير في التنمية المجتمعية وتطوير وتحسين الاقتصاد".

وأكد العماوي أن أبواب الوزارة مفتوحة في كل وقت لتقديم الخدمات والتعاون.

من جهته قال حبيب خلال اللقاء:" نحن على أتم الاستعداد للتعاون العملي، وفتح باب المشاركة، وإننا نسعى لترويج عمل ودور المؤسسات الحكومية، وتوضيحها للناس".

واستدرك:" العديد من أدوار وتفاصيل عمل الوزارات غير واضحة لعامة الناس، ودورنا أن نوضحها".

وأشار حبيب إلى أن المكتب الإعلامي، ينظم برنامجًا أسبوعيا، يستضيف من خلاله مسؤولين ومختصين في الوزارات الفلسطينية، لمناقشة قضايا عديدة ومهمة، تخدم المجتمع".

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على الاستمرار في تعزيز العلاقات من أجل الخروج برؤية تخدم المجتمع، وتسلط الضوء على أهم انجازات الوزارة.