بلدية خان يونس وصحيفة "فلسطين" تبحثان تعزيز الخدمات الاعلامية

خان يونس- الرأي

بحثت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مع وفد من إدارة صحيفة فلسطين سبل تطوير البرامج والخدمات الاعلامية بما يخدم توجهات تعزيز علاقة البلدية بالمجتمع المحلي وكذلك إعلام المواطنين بكافة الخطط والمشاريع التي يتم تنفيذها في كافة القطاعات لخدمة السكان.

وكان رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، وبمشاركة عضو المجلس البلدي د. مروان أبو شمالة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ.أيمن القدرة، ومسئول الأنشطة والمراكز الخارجية د. مروان المصري، ومسئول الإعلام أ. صائب لقان، قد إلتقوا وفد الصحيفة الذي ضم مدير التحرير أ. مفيد أبو شمالة، ومدير عام الشئون الإدارية والمالية أ. هيثم السك، ومسئول التسويق أ. محـمد زقوت.

وخلال اللقاء أكد م. البطة على أن بلدية خان يونس تولي الإعلام أهمية لأثره الكبير في مخاطبة الجمهور والتواصل معهم عبر قنوات الإعلام الاجتماعي وفي كل الأوقات لتكوين رأي مساند وداعم لمشاريع وأنشطة البلدية، مشيرًا إلى أهمية كسب رضا الجمهور كونه الشريك الأساسي بالخدمة التي يتم تقديمها.

وبين م. البطة أهمية العلاقة الثنائية التي تربط البلدية بـصحيفة "فلسطين" وحرصهما المستمر على تطويرها بما يخدم المواطنين ويعزز ثقافة الحوار البناء القائم على ارساء قواعد الشفافية في العمل، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ البرامج التدريبية لتعزيز الدور الإعلامي المناط بإعلام البلديات لتقوم بدورها على أكمل وجه، مستعرضاً الشراكات الواسعة التي حققتها البلدية مع المواطنين والمجتمع المحلي من خلال الخطط الاستراتيجية وكذلك فتح الشوارع وازالة التعديات وتكاليف الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وبدوره ثمن أبو شمالة دور بلدية خان يونس في خدمة المواطنين عبر تنفيذ المشاريع التي تفي باحتياجاتهم وتحقق طموحاتهم في ظل استمرار الحصار والإغلاق، مؤكداً على أن إدارة الصحيفة تدعم الجهود المبذولة في تطوير المكاتب الإعلامية في بلديات القطاع بما يخدم المصلحة العامة.

واستعرض الطرفان أبرز الاشكاليات والتحديات التي تواجه عمل البلديات لا سيما المشاريع الاسكانية الجديدة وتشغيل محطات تحلية المياه الكبيرة، وكذلك تحديات تشغيل محطة الصرف الصحي الدائمة مؤكدين حرصهما على مساندة المواطنين وتعزيز المشهد الاعلامي وتجسير الفجوة بين المواطن والمسئول.