أبو الريش : التجارب السابقة جعلت فتح معبر رفح أكثر سيطرة وتحكماً

غزة- الرأي

قال وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش أن التجارب السابقة والاجراءات الصحية الجديدة جعلت المشهد خلال اليوم الأول لفتح معبر رفح أكثر سيطرة وتحكما.

وأضاف د. أبو الريش خلال تصريحات صحفية صباح اليوم أن الطواقم الصحية على المعبر باشرت في اجراء الفحص المخبري السريع للعائدين وهو فحص أولي تم اضافته لمنظومة الاجراءات الخاصة بوزارة الصحة يستغرق 10 دقائق ومن شأنه تحديد عدد الحالات المصابة ، لكنه يعطي نتائج جيدة ويحدد عدد الحالات التي تحمل العدوة ويقلل فرص نقل العدوة مابين المصابين ومخالطيهم ، وأن التشخيص النهائي والمؤكد لتحديد الحالات المصابة بفيروس كورونا يتم من خلال فحص PCR .

ودعا د. ابو الريش المواطنين الى الالتزام بارشادات الوقاية والسلامة الشخصية والمجتمعية .

وأضاف ، " إننا حاولنا قدر المستطاع أن نحافظ على العام الدراسي الجديد والمسيرة التعليمية باتخاذنا اجراءات مبكرة نحو ايجاد بديل عن المدارس بانشاء مركز حجر صحي في دير البلح وتحويل مركز اصلاح وتاهيل محافظة خانيونس لمركز حجر وكذلك مستشفى الصداقة التركي وفندق بلوبيتش ومركز الحجر في رفح وبيت حانون ، مؤكدا على ان جميع مراكز الحجر في قطاع غزة قادرة على ايواء جميع العائدين دون الحاجة الى المدارس .