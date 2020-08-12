وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس وصحيفة "فلسطين" تبحثان تعزيز الخدمات الاعلامية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تبحث تعاونها مع الإعلامي الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تضيف تقنية الفحص السريع للقادمين من الخارج وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة بخانيونس تُنجز "شكوى حريق" حمامات زراعية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يكرم طلبة"تحدي العائلات للذكاء الاصطناعي" وكالة الرأي الفلسطينية الشئون العامة تُنجز أكثر من ألف معاملة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الوسطى تُنفذ أكثر من 4 آلاف مهمة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية قسم التلاوة بالعمل النسائي يعقد الاجتماع السنوي لمدرسات الأحكام وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تستقبل وفداً من رابطة علماء فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ 106 جولة تفتيشية على محال بيع اللحوم والمواد الغذائية
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم خان يونس يجتمع بلجنة تنفيذ دورات الفصول الافتراضية بالمديرية

12 آب / أغسطس 2020 02:32

تعليم خان يونس يجتمع بلجنة تنفيذ دورات الفصول الافتراضية بالمديرية
تعليم خان يونس يجتمع بلجنة تنفيذ دورات الفصول الافتراضية بالمديرية

خان يونس- الرأي

اجتمع  سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية في مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأربعاء،  مع لجنة تنفيذ ومتابعة دورات الفصول الافتراضية بمديرية تعليم خان يونس، وحضر الاجتماع أ. أحمد الفرا مشرف التكنولوجيا، وم. عبد الفتاح رضوان رئيس قسم الحاسوب، ود. منير شقورة، وأ. أكرم الدباس.

حيث رحب أ. أبو شتات بالحضور، مؤكداً على أهمية استكمال تنفيذ دورات الفصول الافتراضية والانتهاء من تمكين جميع المعلمين من هذه التقنية في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل الحاجة الماسة للتعليم عن بعد الذي أصبح بديلاً للتعليم الوجاهي الذي تمنعه العديد من الأسباب ومنها على سبيل المثال جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة تسخير كافة الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية.

بدوره أوضح أ. الفرا بأن الدورات سيتم استئنافها خلال الأسبوع القادم وستكون على مدار يومين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟