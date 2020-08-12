تعليم خان يونس يجتمع بلجنة تنفيذ دورات الفصول الافتراضية بالمديرية

خان يونس- الرأي

اجتمع سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية في مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأربعاء، مع لجنة تنفيذ ومتابعة دورات الفصول الافتراضية بمديرية تعليم خان يونس، وحضر الاجتماع أ. أحمد الفرا مشرف التكنولوجيا، وم. عبد الفتاح رضوان رئيس قسم الحاسوب، ود. منير شقورة، وأ. أكرم الدباس.

حيث رحب أ. أبو شتات بالحضور، مؤكداً على أهمية استكمال تنفيذ دورات الفصول الافتراضية والانتهاء من تمكين جميع المعلمين من هذه التقنية في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل الحاجة الماسة للتعليم عن بعد الذي أصبح بديلاً للتعليم الوجاهي الذي تمنعه العديد من الأسباب ومنها على سبيل المثال جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة تسخير كافة الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية.

بدوره أوضح أ. الفرا بأن الدورات سيتم استئنافها خلال الأسبوع القادم وستكون على مدار يومين.