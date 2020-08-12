كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم الخميس

غزة- الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس، في اليوم الثالث من فتحه استثنائياً.

وذكرت الهيئة أن الكشف يتضمن أسماء المواطنين المسجلين على بند الفئات التالية فقط: "الجوازات المصرية، الإقامات المصرية، الجوازات الأجنبية، والحالات المَرضيّة الطارئة".

وأكدت على المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، وعدم التأخر، مع ضرورة عدم حضور أي مواطنين آخرين بخلاف المُدرجين في الكشف.

ودعت إلى اتباع إجراءات الوقاية والتباعد، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات منذ الخروج من المنزل حتى الوصول إلى الوجهة المراد السفر إليها، واتباع تعليمات وإرشادات أطقم هيئة المعابر بهذا الخصوص.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إلى جانب حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين من آبائهم أو وكلائهم.

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