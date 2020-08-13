وكالة الرأي الفلسطينية حماس: تصعيد الاحتلال المتواصل بغزة سلوك عدواني خطير وكالة الرأي الفلسطينية فئران غريبة تظهر حول العالم: أكبر حجماً ولم يشاهدها أحد قبل ذلك وكالة الرأي الفلسطينية حالة مرضية غريبة: فتاة لا تأكل إلا نوعين من الطعام فقط وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغداً وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف "مدينة أموات" في إسبانيا وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون جرافة ويخطون شعارات عنصرية في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية "غوغل" تطلق نظام إنذار بالهزات الأرضية للهواتف الذكية وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب قد يحصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات! وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تعلن إطلاق جهاز Xbox Series X فى نوفمبر المقبل.. اعرف مواصفاته وكالة الرأي الفلسطينية الكثير من الملح فى طعامك يصيبك بهذه الأمراض
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

واتس آب قد يحصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات!

13 آب / أغسطس 2020 08:28

واتس آب قد يحصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات!
واتس آب قد يحصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات!

يعتبر "واتس آب" اليوم من أكثر التطبيقات المستخدمة للمراسلة في العالم، لكن مستخدميه يعانون أحيانا من مزامنة بيانات مراسلاتهم عند استعمال التطبيق من أكثر من جهاز ذكي.

ولحل هذه المشكلات وفقا لموقع WABetaInfo يعمل مطورو التطبيق حاليا على تطوير تقنيات تسمح باستخدام حساب "واتس آب" المرتبط برقم معين من عدة أجهزة بآن واحد، ويمكن أن يصل عدد هذه الأجهزة إلى 4، وأن مثل هذه الميزات من المحتمل أن تظهر في النسخة التجريبية القادمة للتطبيق.

وهذا الأمر وفقا للمختصين يعني أن مستخدم حساب "واتس آب" سيكون بإمكانه استعمال حسابه الخاص على التطبيق من أكثر من هاتف، وليس من هاتف محمول وجهاز كمبيوتر فقط، وعند "تسجيل الدخول" من أحد هذه الأجهزة لن يضطر لتسجيل الخروج من الجهاز الآخر.

والأهم من ذلك كله هو أن إدخال هذه الميزة سيمكن مستخدمي "واتس آب" من مزامنة دردشاتهم ما بين الهواتف والأجهزة التي تعمل بنظامي Android وiOS، ولن يقلقوا لمصير بياناتهم عند استبدال هاتفهم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مطوري "واتس آب" يعملون أيضا على تطوير نسخة خاصة من تطبيقهم لحواسب iPad اللوحية أيضا، ومن المفترض أن يعلنوا عنها بعد الإعلان عن الميزات المذكورة سابقا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟