واتس آب قد يحصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات!

يعتبر "واتس آب" اليوم من أكثر التطبيقات المستخدمة للمراسلة في العالم، لكن مستخدميه يعانون أحيانا من مزامنة بيانات مراسلاتهم عند استعمال التطبيق من أكثر من جهاز ذكي.

ولحل هذه المشكلات وفقا لموقع WABetaInfo يعمل مطورو التطبيق حاليا على تطوير تقنيات تسمح باستخدام حساب "واتس آب" المرتبط برقم معين من عدة أجهزة بآن واحد، ويمكن أن يصل عدد هذه الأجهزة إلى 4، وأن مثل هذه الميزات من المحتمل أن تظهر في النسخة التجريبية القادمة للتطبيق.

وهذا الأمر وفقا للمختصين يعني أن مستخدم حساب "واتس آب" سيكون بإمكانه استعمال حسابه الخاص على التطبيق من أكثر من هاتف، وليس من هاتف محمول وجهاز كمبيوتر فقط، وعند "تسجيل الدخول" من أحد هذه الأجهزة لن يضطر لتسجيل الخروج من الجهاز الآخر.

والأهم من ذلك كله هو أن إدخال هذه الميزة سيمكن مستخدمي "واتس آب" من مزامنة دردشاتهم ما بين الهواتف والأجهزة التي تعمل بنظامي Android وiOS، ولن يقلقوا لمصير بياناتهم عند استبدال هاتفهم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مطوري "واتس آب" يعملون أيضا على تطوير نسخة خاصة من تطبيقهم لحواسب iPad اللوحية أيضا، ومن المفترض أن يعلنوا عنها بعد الإعلان عن الميزات المذكورة سابقا.