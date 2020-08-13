"غوغل" تطلق نظام إنذار بالهزات الأرضية للهواتف الذكية

أعلنت شركة "غوغل" إطلاق نظام إنذار للهزات الأرضية مخصص للهواتف المحمولة المزودة بنظام التشغيل أندرويد في كاليفورنيا، حيث ستتلقى الهواتف الإخطارات الصادرة عن نظام رصد المؤشرات الأولى للهزات الأرضية؛ ما يعطي الفرصة للسكان لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وستتلقى الهواتف الإخطارات الصادرة عن نظام لرصد المؤشرات الأولى للهزات الأرضية أطلقت عليه تسمية "شايك أليرت" ابتكره المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية وشركاؤه على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

ويوضح المهندس في "غوغل" مارك ستوغايتيس: "رأينا أن ثمة فرصة لاستخدام أندرويد لتزويد الناس بمعلومات دقيقة ومفيدة عن الهزات الأرضية عندما يبحثون عنها، ولإرسال إنذارات إليهم خلال ثوان لكي يتخذوا الاحتياطات مع محيطهم اذا اقتضى الأمر."

ويستخدم النظام المعلومات الواردة من مئات أجهزة قياس الزلازل في الولاية لإرسال إخطارات إلى الهواتف بأن "زلزالاً بدأ وقريباً سيحصل اهتزاز"، بحسب الموقع الإلكتروني لهذا النظام.

ويضيف ستوغايتيس: "هاتفكم المزود أندرويد يستطيع أن يكون جهازاً صغيراً لقياس الزلازل يتصل بملايين الهواتف الأخرى لتشكيل أكبر شبكة لرصد الزلازل في العالم."

وشرحت "غوغل" أن الهواتف التي ترصد ما يمكن أن يكون هزة أرضية يمكن أن ترسل تلقائياً إشارة إلى مركز للبيانات حيث تتولى أجهزة الكمبيوتر تحليل الحركة وبيانات تحديد الموقع بطريقة تجميعية لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بهزة.

ويشكل الخوف من "الزلزال الكبير" سيفاً مسلطاً على سكان كاليفورنيا الذين يعيشون في هاجسه، إذ تقع الولاية على فالق "سان أندرياس" وتتعرض للهزات بانتظام.