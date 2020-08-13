أبطال أوروبا: سان جرمان يقلب تأخره في الوقت القاتل أمام أتالانتا ويبلغ نصف النهائي

نجح باريس سان جرمان في الإطاحة بأتالانتا الإيطالي من ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز عليه بنتيجة (2-1)، مساء الأربعاء، بسيناريو درامي.

وسجل هدف أتالانتا الوحيد ماريو باساليتش في الدقيقة 26، بينما سجل ماركينيوس وتشوبو موتينج لباريس سان جرمان في الدقائق (90+1) و(90+3).

وسيواجه باريس سان جرمان الفريق الفائز من مواجهة لايبزيج الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني في نصف النهائي.

بدأت المباراة بتهديد من أتالانتا، بتسديدة قوية من جوميز تصدى لها كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جرمان في الدقيقة 2.

وأهدر نيمار انفرادًا صريحًا بحارس أتالانتا سبورتيلو في الدقيقة 3، حيث سدد كرة قوية بجانب القائم الأيسر.

وسدد هاتيبور لاعب أتالانتا كرة رأسية قوية، تألق نافاس في التصدي لها وحولها إلى ركنية في الدقيقة 11.

ونجح ماريو بازاليتش لاعب أتالانتا في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 26، حيث تلقى تمريرة من زميله زاباتا في منطقة الجزاء، وسدد بقوة على يمين الحارس كيلور نافاس.

وكاد نيمار أن يُسجل هدف التعادل لباريس سان جرمان في الدقيقة 28، حيث انطلق بمجهود فردي وراوغ دفاع أتالانتا وسدد كرة يمينية أرضية قوية، مرت بجانب القائم الأيمن.

وفشل نيمار في استغلال خطأ كارثي من هاتيبور لاعب أتالانتا في الدقيقة 42، حيث مرر كرة بالخطأ منحت نيمار الانفراد بالحارس سبورتيلو لكنه سدد بقوة أعلى المرمى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني كانت الأمور هادئة من كلا الطرفين، حتى وصلت الكرة إلى بيرات ديمسيتي لاعب أتالانتا في منطقة الجزاء وسدد بقوة على الطائر بجانب القائم الأيمن لنافاس في الدقيقة 57.

ورغم سيطرة باريس سان جرمان على الكرة، والتمركز الدفاعي لأتالانتا، لم ينجح كلا الفريقين في تسديد أي كرة على المرمى حتى الدقيقة 70.

وجاءت أول تسديدة من كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان في الدقيقة 73، حيث توغل في منطقة الجزاء، لكنه سدد بين قدمي الحارس سبورتيلو.

واستمرت محاولات البي أس جي، بتسديدة أخرى من نيمار في الدقيقة 76، من داخل منطقة الجزاء، لكنها كانت ضعيفة أمسك بها بسهولة سبورتيلو حارس أتالانتا.

وصمد سبورتيلو حارس أتالانتا أمام المحاولات بتصدي جديد لتسديدة من مبابي في الدقيقة 79، ثم أخرى في الدقيقة 80 حولها إلى الركنية.

وتعرض كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان للإصابة، اضطر للخروج على إثرها وشارك بدلا منه الحارس البديل سيرجيو ريكو.

واقتنص ماركينيوس هدف التعادل القاتل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 91، حيث تلقى تمريرة من نيمار وسدد كرة اصطدمت بمدافع أتالانتا ثم سكنت الشباك.

ونجح تشوبو موتينج في تسجيل الهدف الثاني لباريس سان جرمان، مستغلا تمريرة عرضية من مبابي ويُسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 93، ليقلب الطاولة على الطليان ويؤمن تأهل الباريسيين لنصف النهائي.