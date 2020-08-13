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في دورة الإداريين الفنيين الدولية

اتحاد ألعاب القوى يجرى التطبيقات العملية للدارسين

13 آب / أغسطس 2020 08:57

اتحاد ألعاب القوى يجرى التطبيقات العملية للدارسين
اتحاد ألعاب القوى يجرى التطبيقات العملية للدارسين

 أجرى اتحاد ألعاب القوى التطبيقات العملية في تنظيم وإدارة المسابقات للدارسين في دورة المستوي الأول للاداريين الفنيين والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي لألعاب القوى على مضمار ملعب اليرموك.

وقال أ. تامر العبسي نائب رئيس الاتحاد ان الدارسين خضعوا للتدريبات العملية بإشراف المحاضر الدولي حمو تيجاني حيث تم تقسيم الدارسين إلي ٣ مجموعات على النحو التالي..

المجموعة الأولى في إدارة البدء المنخفض والمسافات القصيرة.

المجموعة الثانية.. تطبيقات في إدارة وتنظيم مسابقات دفع الجلة.

المجموعة الثالثة.. إدارة منافسات الوثب الطويل.

وأضاف العبسي أن المحاضر الدولي استعرض مع الدارسين جميع البدايات والخطوط والعلامات القانونية على مضمار ألعاب القوى وشرحها بالتفصيل.

وأشار العبسي إلي أن الدارسين سيخوضون الامتحان النظري والشفوي في الكلية الجامعية صباح اليوم الخميس.

وأكد العبسي أن دورة الإداريين الفنيين من الدورات المميزة والتي ستنعكس بالايجاب على أداء الحكام في إدارة مسابقات ألعاب القوى وتطوير قدراتهم في التحكيم.

وكشف العبسي أن الاتحاد بصدد تنظيم خفل ختامي كبير لتخريج الدارسين في دورة الإداريين الفنيين والمدربين.

من جهته قال أحمد عبد الهادي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد ان الدورة تحمل اهمية كبيرة لما تحتويه من معلومات قيمة في مجال التحكيم، مشيداً بالتزام وتفاعل الدارسين مع المحاضر الدولي.

وأضاف عبد الهادي أن اتحاد اللعبة يسعى لتطوير منظومة الاتحاد على صعيد المدربين والإداريين الفنيين من خلال تاهيلهم على المستوى الدولي.

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