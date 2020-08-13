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دون أن ينفجر

سقوط صاروخ إسرائيلي على مدرسة تابعة لـ "أونروا" غرب غزة

13 آب / أغسطس 2020 09:13

آثار الصاروخ بعد سقوطه على المدرسة
آثار الصاروخ بعد سقوطه على المدرسة

غزة- الرأي

سقط صاروخ إسرائيلي في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" غرب مدينة غزة فجر اليوم الخميس دون انفجاره، ما ألحق أضرارًا طفيفة بالمدرسة.

وأفاد مراسل "الرأي" بسقوط صاروخ إسرائيلي  من طائرة بدون طيار في مدرسة الشاطئ الابتدائية التابعة للأونروا دون أن ينفجر.

وذكر أن إدارة المدرسة أقدمت على تعطيل الدراسة فيها على الفور بعد اكتشاف الصاروخ، فيما وصلت قوة من شرطة هندسة المتفجرات بهدف التعامل مع الصاروخ وتحييده.

وشنت طائرات الحتلال فجر اليوم سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي دون وقوع إصابات.

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