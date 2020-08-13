تعليم الشمال يناقش مع شرطة المرور بعض القضايا المشتركة

غزة- الرأي

ناقش مدير التربية والتعليم في شمال غزة، أ. أشرف حرز الله، الأربعاء، مع وفد رفيع من دائرة شرطة مرور الشمال بعض القضايا المشتركة والتي تصب في خدمة الطلبة وتعزيز وعيهم بالقضايا المرورية.

جاء ذلكK خلال استقباله بجانب مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. إسماعيل البياري، وفداً من الدائرة بقيادة مدير مرور الشمال المقدم باسم السلطان، ونائبه الرائد محمد جبر، ومسؤول العمليات الرائد خالد المقوسي، ومسؤول الدوريات النقيب زياد المقيد، ومن قسم الإدارة الملازم أول نادر الصيفي.

ورحب أ. حرز الله، بالوفد الزائر، مثمّناً جهودهم في خدمة شعبنا.

واستعرض مدير التربية والتعليم أمام الوفد الإجراءات التي اتخذتها المديرية قبيل انطلاق العام الدراسي الحالي، من حيث تجهيز المدارس وتهيئتها لاستقبال الطلبة وفق البروتوكول الذي اعتمدته وزارة الصحة للتعاطي مع جائحة "كورونا".

وأكد أ. حرز الله، على جملة من التدابير الوقائية التي اتبعتها المديرية بتعليمات من وزارة التربية والتعليم للحفاظ على صحة الطلبة وتوفير بيئة تعليمية وصفية آمنة لهم.

وأشار أ. حرز الله إلى أهمية تعزيز ثقافة التوعية المرورية في صفوف الطلبة، مشيداً في هذا السياق بجهود الإدارة العامة للمرور في محافظة الشمال من خلال الدورات واللقاءات التثقيفية التي تنفذها في المدارس.

وطالب أ. حرز الله بضرورة تركيز انتشار الدوريات المرورية في المفترقات المهمة التي تشهد اكتظاظاً مرورياً خاصة مفترق زمو على طريق صلاح الدين، ومفترق النخيل بالقرب من مدينة الشيخ زايد، حيث يتواجد عدد من المدارس التابعة للحكومية والوكالة "اونروا".

بدوره، أكد المقدّم السلطان، جهوزية الإدارة العامة للمرور للتعاون التام مع المديرية ومدارسها؛ في مجال عقد الدورات التدريبية واللقاءات التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالإرشادات والتوجيهات الخاصة بالوعي المروري للحد من الحوادث المرورية.

كما قدّم المقدّم السلطان، التهنئة للأستاذ حرز الله، لمناسبة توليه مهام منصبه الجديد مديراً لمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، متمنياً له السداد والنجاح في مهمته لخدمة طلبتنا والنهوض بالعملية التعليمية.

في سياق آخر، استقبل أ. حرز الله، العديد من الوفود الرسمية والشعبية والنقابية المهنئة بتولي منصبه الجديد، متمنيةً له مزيداً من النجاح والعطاء في خدمة شعبنا وطلبتنا.