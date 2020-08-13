العمل تعقد اجتماعًا مع جمعية "علي بن أبي طالب" التعاونية للإسكان

غزة- الرأي

عقدت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني، اجتماعًا مع أعضاء جمعية "علي بن أبي طالب" التعاونية للإسكان، لمناقشة ترتيب أوضاع الجمعية المالية والإدارية.

وحضر الاجتماع، مدير عام هيئة العمل التعاوني، أ. نبيل المبحوح، و أ. علاء الميناوي، مدير دائرة الإرشاد والتنظيم التعاوني، وأعضاء من الجمعية.

وتناول الاجتماع الحديث عن "تصويب وضع أعضاء الجمعية، وتقديم ميزانياتها المستحقة عن السنوات السابقة، وذلك تمهيدًا لإجراء انتخابات جديدة".

كما وبحث الطرفان موضوع البناء على الأرض الخاصة بالجمعية.

والجدير بالذكر أن هيئة العمل التعاوني التابع لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، وفتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.

كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.

وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية، موزعين على محافظات القطاع.

وتتكون الجمعيات التعاونية من 15 فرد كحد أدنى، يتم اختيارهم وفق شروط حددها قانون العمل الفلسطيني، ينفذون مشروعًا موحدًا.