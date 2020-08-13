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التعليم المهني يتفقد الوحدات التقنية والمهنية في تعليم خان يونس

13 آب / أغسطس 2020 10:11

التعليم المهني يتفقد الوحدات التقنية والمهنية في تعليم خان يونس
التعليم المهني يتفقد الوحدات التقنية والمهنية في تعليم خان يونس

خان يونس- الرأي

تفقد م. سعيد جاد الحق مدير دائرة التعليم المهني بوزارة التربية والتعليم بخان يونس،  الوحدات التقنية والمهنية في مدارس تعليم خان يونس، وكان في استقباله أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، ورافقه خلال الجولة: أ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. أحمد الفرا مشرف مبحث التكنولوجيا.

وهدفت الزيارة إلى متابعة الوحدات التقنية ومدى اقبال الطلبة على التخصصات، ومتابعة افتتاح وحدات جديدة لطلبة الصف الحادي عشر في مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين، ومدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين وتهتم هذه الوحدات بتدريس تطبيقات الموبايل والويب، بالإضافة إلى افتتاح تخصصات العاشر المهني في مدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات، والشيخ أحمد نمر الثانوية للبنين، وتفقد تجهيز الوحدة المهنية "تصميم الأزياء" في مدرسة عبد الرحمن الأغا الثانوية للبنات.

والتقى الوفد بمديري المدارس المعنية واستمع منهم إلى احتياجاتهم المادية والمهنية لتطوير الوحدات التقنية والمهنية.

وشملت الزيارة: مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين، ومدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، ومدرسة الشيخ أحمد نمر الثانوية للبنين، ومدرسة عبد الرحمن الثانوية للبنات.

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