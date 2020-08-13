الاقتصاد تضبط 3.5 كيلو ذهب مع مسافر في معبر رفح البري

غزة- الرأي

ضبطت وزارة الاقتصاد الوطني، 3.5 كيلو ذهب بمعبر رفح البري مع أحد المسافرين، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الجمارك بالمعبر.



وقال مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة م. جمال مطر في تصريح للإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بالوزارة، إن إدارة معبر رفح البري أبلغت المديرية بوجود كميات كبيرة من الذهب مع أحد المسافرين.



وأضاف مطر، توجهت لجنة من المديرية على الفور برئاسة مدير عام المديرية ورئيس قسم التفتيش رائد القصاص للمعبر لفحص ومعاينة واستلام الكمية.



وبين مطر، تم ضبط 3.5 كيلو من الذهب، وتحويل الكميات لدائرة المختبرات بالمديرية لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من أن الكميات مدموغة بالدمغة الرسمية.

وأوضح مطر، أن الكميات المسموح إخراجها للمسافرين من الذهب 200جرام، وأن أي كميات أكثر من ذلك يجب التنسيق مع المديرية، وإلا تعتبر عملية تهريب.