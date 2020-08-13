العمل تناقش تسجيل جمعية تعاونية جديدة لتربية "الأغنام الحلوب"

غزة- الرأي

ناقشت وزارة العمل من خلال قسم التعاون في مديرية عمل رفح، الإجراءات المطلوبة لتسجيل جمعية تعاونية جديدة، مع مؤسسة "بارسك" اليابانية.

واستقبل رئيس القسم أ. عبد السلام أبو شاب، وأ. مهند العمور ممثل هيئة العمل التعاوني في مديرية رفح، ممثلة مؤسسة "بارسك" في غزة، ومشرفة تمويل المشاريع الصغيرة في القطاع، أ.سحر المزين، لبحث ومناقشة تسجيل جمعية تعاونية جديدة، لتربية الأغنام الحلوب، وانتاج الألبان.

وتطرق الجانبان في حديثهما لمناقشة النظام الداخلي الخاص بالجمعية المزمع إنشائها، ودراسة الجدوى الاقتصادية لها.

والجدير بالذكر أن هيئة العمل التعاوني التابع لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، وفتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.

كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.

وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية، موزعين على محافظات القطاع.

وتتكون الجمعيات التعاونية من 15 فرد كحد أدنى، يتم اختيارهم وفق شروط حددها قانون العمل الفلسطيني، ينفذون مشروعًا موحدًا.