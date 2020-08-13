وكالة الرأي الفلسطينية ضخ 898 ألف كوب مياه إلى شبكة المواطنين بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية أبو حلبية: نحذر من تقسيم الاحتلال "الإبراهيمي" و"باب الرحمة" مكانيًا وكالة الرأي الفلسطينية العمل تناقش تسجيل جمعية تعاونية جديدة لتربية "الأغنام الحلوب" وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يكرم قاضي المحكمة العليا السابق وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تضبط 3.5 كيلو ذهب مع مسافر في معبر رفح البري وكالة الرأي الفلسطينية التعليم المهني يتفقد الوحدات التقنية والمهنية في تعليم خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية العمل تعقد اجتماعًا مع جمعية "علي بن أبي طالب" التعاونية للإسكان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يناقش مع شرطة المرور بعض القضايا المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2584) الخميس13/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية صاروخ إسرائيلي يستهدف مدرسة لـ "أونروا" غرب غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع ومؤسسة "بارسك" اليابانية

العمل تناقش تسجيل جمعية تعاونية جديدة لتربية "الأغنام الحلوب"

13 آب / أغسطس 2020 10:29

العمل تناقش تسجيل جمعية تعاونية جديدة لتربية "الأغنام الحلوب"
العمل تناقش تسجيل جمعية تعاونية جديدة لتربية

غزة- الرأي

ناقشت وزارة العمل من خلال قسم التعاون في مديرية عمل رفح، الإجراءات المطلوبة لتسجيل جمعية تعاونية جديدة، مع مؤسسة "بارسك" اليابانية.
واستقبل رئيس القسم أ. عبد السلام أبو شاب، وأ. مهند العمور ممثل هيئة العمل التعاوني في مديرية رفح، ممثلة مؤسسة "بارسك" في غزة، ومشرفة تمويل المشاريع الصغيرة في القطاع، أ.سحر المزين، لبحث ومناقشة تسجيل جمعية تعاونية جديدة، لتربية الأغنام الحلوب، وانتاج الألبان.
وتطرق الجانبان في حديثهما لمناقشة النظام الداخلي الخاص بالجمعية المزمع إنشائها، ودراسة الجدوى الاقتصادية لها.
والجدير بالذكر أن هيئة العمل التعاوني التابع لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، وفتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.
كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.
وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية، موزعين على محافظات القطاع.
وتتكون الجمعيات التعاونية من 15 فرد كحد أدنى، يتم اختيارهم وفق شروط حددها قانون العمل الفلسطيني، ينفذون مشروعًا موحدًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟