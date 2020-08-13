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مكتبة بلدية خان يونس تستأنف أنشطتها لخدمة روادها وطلبة المدارس

13 آب / أغسطس 2020 10:39

مكتبة بلدية خان يونس تستأنف أنشطتها لخدمة روادها وطلبة المدارس
مكتبة بلدية خان يونس تستأنف أنشطتها لخدمة روادها وطلبة المدارس

غزة- الرأي

استأنفت المكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أنشطتها المختلفة والتي تستهدف روادها من الأطفال وطلبة المدارس والجامعيين والباحثين وذلك مع بدء الموسم الدارسي الجديد وفق اجراءات صحية واحترازية.


وذكرت مسئولة المكتبة العامة أ. زمزم زعرب أهمية الأنشطة التي يتم تنفيذها والتي تأتي استكمالاً لخطة المكتبة العامة في التواصل مع كافة مكونات المجتمع في ظل الظروف الراهنة، وكذلك مع بدء العام الدراسي الجديدة، مشيرة إلى أنه قد تم تنفيذ نشاط (اليوم المفتوح) بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد استهدفت طلبة المدارس وذلك بالتعاون مع مركز البيت الأمن الشبابي وشمل تنفيذ أنشطة ترفيهية وألعاب ومسابقات حازت على تفاعل الطلبة.


وبينت أنه قد تم استئناف العمل بمشروع حماية الطفولة (ورشة الفنون) الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي ويستهدف الأطفال من كلا الجنسين، ويشمل مجموعة من الأنشطة التعبيرية بمختلف مجالاتها في الدراما والمسرح والكتابة الإبداعية ورواية القصص وغيرها بما يخدم التوجه نحو تعزيز حماية الطفولة.

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