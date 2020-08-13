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التعليم تدين الاعتداء الإسرائيلي على مدرسة غرب غزة

13 آب / أغسطس 2020 11:05

غزة- الرأي

أدانت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة الاعتداء الاسرائيلي على مدرسة الشاطئ الأساسية المشتركة (د) بمدينة غزة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي وصل "الرأي" نسخة منه، أن هذا الاعتداء يعد جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته التعليمية على وجه الخصوص.

 ودعت المؤسسات الدولية والأمم المتحدة إلى لجم هذا الاحتلال ومحاسبة قادته على كل الممارسات والاعتداءات التي تستهدف شعبنا الفلسطيني والتي ترتقي لجرائم يعاقب عليها القانون الدولي.

وكان صاروخ إسرائيلي استهدف مدرسة ابتدائية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فجر اليوم الخميس، ما ألحق أضرارا بها.

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