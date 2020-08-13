الاقتصاد تنفذ جولات ميدانية على مخازن ومحال الإسمنت

غزة- الرأي

نفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة جولات ميدانية على مخازن ومحال بيع الإسمنت ومواد البناء بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مديرة مكتب وزارة الاقتصاد بمحافظة خان يونس رباب عاشور، إن طواقم حماية المستهلك قامت بتنفيذ جولات على مخازن التجار لرصد الكميات الموجودة في المخازن، وللتأكد من التزام التجار بالتسعيرة الرسمية وعدم احتكار المواطنين.

وحذرت عاشور، التجار من رفع الأسعار أو احتكار الاسمنت، داعيةً المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة عبر الخط المجاني للوزارة 1800112233.

وفي نفس السياق، قامت طواقم حماية المستهلك بمحافظة الوسطى خلال الجولات الميدانية بتحرير 4 محاضر ضبط لــ 154 طن من الإسمنت بسبب قيام التاجر برفع الأسعار.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الاسمنت الى قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.