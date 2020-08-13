وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ جولات ميدانية على مخازن ومحال الإسمنت وكالة الرأي الفلسطينية مغادرة 418 مسافرًا ووصول 590 عالقًا عبر معبر رفح أمس وكالة الرأي الفلسطينية التعليم الاستدراكي.. رؤية نوعية تنفذها وزارة التعليم بغزة وكالة الرأي الفلسطينية نائبان: التنسيق الأمني خيانة واجراءات السلطة لمواجهة الضم شكلية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تدين الاعتداء الإسرائيلي على مدرسة غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية مكتبة بلدية خان يونس تستأنف أنشطتها لخدمة روادها وطلبة المدارس وكالة الرأي الفلسطينية ضخ 898 ألف كوب مياه إلى شبكة المواطنين بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية أبو حلبية: نحذر من تقسيم الاحتلال "الإبراهيمي" و"باب الرحمة" مكانيًا وكالة الرأي الفلسطينية العمل تناقش تسجيل جمعية تعاونية جديدة لتربية "الأغنام الحلوب" وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يكرم قاضي المحكمة العليا السابق
أخبار » الأخبار الحكومية

حررت 4 محاضر ضبط لتاجر رفع الأسعار

الاقتصاد تنفذ جولات ميدانية على مخازن ومحال الإسمنت

13 آب / أغسطس 2020 12:23

غزة- الرأي

نفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة جولات ميدانية على مخازن ومحال بيع الإسمنت ومواد البناء بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مديرة مكتب وزارة الاقتصاد بمحافظة خان يونس رباب عاشور، إن طواقم حماية المستهلك قامت بتنفيذ جولات على مخازن التجار لرصد الكميات الموجودة في المخازن، وللتأكد من التزام التجار بالتسعيرة الرسمية وعدم احتكار المواطنين.

وحذرت عاشور، التجار من رفع الأسعار أو احتكار الاسمنت، داعيةً المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة عبر الخط المجاني للوزارة 1800112233.

وفي نفس السياق، قامت طواقم حماية المستهلك بمحافظة الوسطى خلال الجولات الميدانية بتحرير 4 محاضر ضبط لــ 154 طن من الإسمنت بسبب قيام التاجر برفع الأسعار.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الاسمنت الى قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟