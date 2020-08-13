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المواصلات والإعلام تبحثان تعزيز التعاون المشترك

13 آب / أغسطس 2020 12:30

غزة- الرأي:

زار وفد من الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بوزارة النقل والمواصلات برئاسة أ. خليل الزيان مدير عام الإدارة رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامه معروف لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك فيما بينهم وذلك يوم أمس الأربعاء في مقر الاعلام الحكومي.

من جهته أكد الزيان على العلاقة القوية التي تربط المواصلات بالمكتب الإعلامي الحكومي من خلال التواصل المستمر والتغطية المستمر لكافة أنشطة الوزارة التي تستهدف المواطنين باعتبار الاعلام هو حلقة الوصل بين الوزارة وأبناء شعبنا، مشيراُ إلى سبل التعاون وفتح آفاق العمل المشترك بين الجهتين.

وأوضح الزيان أهم الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الوزارة وما يقع على عاتق الاعلام في توصيله لأكبر عدد ممكن من المواطنين من أجل المصلحة العامة.

وناقش الطرفان كيفية الاستفادة من كافة وسائل الاعلام المختلفة وتسخيرها لإبراز الدور المهم التي تقوم به وزارة النقل والمواصلات في العديد من القضايا أبرزها التوعية والسلامة المرورية وتطبيق قانون المرور الفلسطيني والسعي في تطوير منظومة النقل في قطاع غزة.

واتفق الجانبين على تخصيص مساحة كافية عبر اذاعة الرأي للحديث عن أنشطة الوزارة وكذلك التطرق بشكل مفصل في قضايا السلامة المرورية وتفعيل التدريب الخاص بموظفي العلاقات العامة والاعلام وتوفير كافة الوسائل المتاحة للمكتب الإعلامي الحكومي في خدمة الوزارة.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات تقوم بها الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام على وسائل الاعلام المحلية والعربية في قطاع غزة.

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