زراعة الوسطى تنفذ محاضرة عملية حول تصنيع مربى"البطيخ"

الوسطى - الرأي:

نفذت مديرية زراعة الوسطى بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية محاضرة عملية حول تصنيع الأغذية ومن أهمها "مربى البطيخ"

وجرى تنفيذ الدورة في مقر جمعية تنمية المرأة الريفية- السوارحة،وذلك بحضور ١٨ سيدة.

وخلال الدورة تم شرح مفصل عن طريقة عمل مربى البطيخ وأهم الفوائد الغذائية والصحية والإقتصادية لثمار ومربى البطيخ

وشارك في تقديم المحاضرة كل من م.هدى أبو ندى،وم.ميسون عصفور ،وم. إياد عبد الهادي بر من

بدورهم أثنى الحضور على دور وزارة الزراعة الرائد في تنفيذ مثل هذه البرامج الهادفة والهامة،مطالبين باعطاء المزيد من هذه الدورات في الأيام القادمة.