تعليم خان يونس يعقد دورة الفصول الافتراضية لأمناء المكتبات

خان يونس- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس، في مركز التدريب التربوي، دورات تدريبية لتدريب أمناء المكتبات المدرسية على تطبيقات جوجل وإدارة الصفوف الافتراضية والتواصل عن بعد، بما يخدم المكتبات المدرسية.

وافتتح الدورة أ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، موضحاً أهمية الدورة في رفع كفايات أمناء المكتبات المدرسية وتدريبهم على مهارات استخدام الفصول الافتراضية وتوظيف هذه التقنية في استمرار خدمات المكتبة المدرسية المقدمة للطلبة في حال تعذر انتظام الطلبة في مدارسهم، وثمن أ. أبو شتات جهود المدرب أ. شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات التربوية، وجهود كل من ساهم في إنجاح هذا العمل.

وتستمر الدورة مدة ثلاث أيام بواقع (12) ساعة تدريبية موزعة على مجموعتين.