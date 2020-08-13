وكالة الرأي الفلسطينية رئيس "المتابعة الحكومية" يتابع ترتيبات استقبال العالقين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يناقش"العودة الآمنة للمدارس" لمديرات رياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تفتح دورة تأهيلية لـ"21" فرد وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يواصل تدريب معلميه حول "الصفوف الافتراضية" وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و432 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية تحفيظ خان يونس ينظم رحلة ترفيهية لموظفيه وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف خان يونس يعقد اجتماعاً مع إداريي الزكاة بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية التحفيظ بالأوقاف يعقد لقاءً تدريبيًا بعنوان "تطوير مهارات مرشدي التحفيظ" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تفتتح ورشة عمل حول "العودة الآمنة للمدارس"
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم خان يونس تلتقي بمديري المدارس ومنسقي الفصول الافتراضية

13 آب / أغسطس 2020 01:35

undefined
undefined

خان يونس- الرأي

التقى سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس،  في مركز التدريب التربوي، بمديري ومديرات المدارس ومنسقي الفصول الافتراضية بالمدارس.

وحضر اللقاء: م. عبد الفتاح رضوان رئيس قسم الحاسوب، وأ. شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات التربوية، وأ. أحمد الفرا مشرف التكنولوجيا، وأ. أكرم الدباس مشرف المراكز التعليمية.

وهدف اللقاء إلى توضيح أهمية الصفوف الافتراضية كتقنية تعمل عليها الوزارة في حال تعذر التعليم الوجاهي، والتأكيد على أهمية استئناف الدورات التدريبية التي نفذتها المديرية للكوادر العاملة في المدارس لتحقيق 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟