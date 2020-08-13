تعليم خان يونس تلتقي بمديري المدارس ومنسقي الفصول الافتراضية

خان يونس- الرأي

التقى سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس، في مركز التدريب التربوي، بمديري ومديرات المدارس ومنسقي الفصول الافتراضية بالمدارس.

وحضر اللقاء: م. عبد الفتاح رضوان رئيس قسم الحاسوب، وأ. شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات التربوية، وأ. أحمد الفرا مشرف التكنولوجيا، وأ. أكرم الدباس مشرف المراكز التعليمية.

وهدف اللقاء إلى توضيح أهمية الصفوف الافتراضية كتقنية تعمل عليها الوزارة في حال تعذر التعليم الوجاهي، والتأكيد على أهمية استئناف الدورات التدريبية التي نفذتها المديرية للكوادر العاملة في المدارس لتحقيق