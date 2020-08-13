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تعليم شمال غزة يناقش قضايا فنية وإدارية مع رؤساء الأقسام

13 آب / أغسطس 2020 01:38

تعليم شمال غزة يناقش قضايا فنية وإدارية مع رؤساء الأقسام
تعليم شمال غزة يناقش قضايا فنية وإدارية مع رؤساء الأقسام

غزة- الرأي

ناقش مدير التربية والتعليم في شمال غزة، أ. أشرف حرز الله، مع رؤساء الأقسام في المديرية، بعض القضايا الفنية والإدارية المتعلقة بسير العمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أ. حرز الله بحضور مديري الدائرتين الإدارية والفنية أ. جواد صالحة، وأ. موسى شهاب، مع رؤساء الأقسام كافة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021.

وفي بداية الاجتماع، رحب أ. حرز الله بالحضور كافة، مشيداً بجهودهم في إدارة العملية التعليمية.

وتطرق أ. حرز الله إلى جملة من النقاط المتعلقة بالعمل الإداري والفني في المديرية، من بينها طبيعة العلاقة بين الأقسام وبعضها البعض، والزيارات الميدانية للمدارس، والمتابعات الإدارية.

كما أكد أ. حرز الله على ضرورة تنفيذ المسابقات المنهجية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية، لتعزيز قدراتهم وحثهم على مزيد من الجد والاجتهاد.

وفيما يتعلق بالأنشطة اللامنهجية لفت مدير التعليم الانتباه إلى أهميتها في خدمة العملية التعليمية، من خلال اكتشاف مواهب الطلبة وتعزيزها.

بدوره، أشار أ. صالحة، إلى المنهجية التي تم اتباعها في عملية نقل المعملين والمعلمات، بما يراعي الصالح العام وينعكس إيجابا على تحصيل الطلبة.

من جهته، أكد أ. شهاب على ضرورة التكاملية في العمل ما بين أقسام المديرية لإنجاح المسيرة التعليمية، وتقديم صورة مشرقة للمديرية أمام جمهورها من المراجعين.

وتخلل الاجتماع العديد من المداخلات التي أثرت اللقاء.

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