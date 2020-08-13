"الداخلية" تكشف طبيعة القنبلة التي استهدفت المدرسة بغزة

غزة- الرأي

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إنها القنبلة الإسرائيلية التي استهدفت المدرسة الابتدائية التابعة لوكالة الغوث بمخيم الشاطئ غرب غزة فجر اليوم الخميس، تحتوي على 1500 شظية معدنية، وهي موجهة بالليزر ونسبة الخطأ بها تكاد تكون معدومة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي، أن كل واحدة من هذه الشظايا كفيلة بقتل إنسان.

وأوضح البزم، أن غزة كادت أن تفيق اليوم على كارثة مُحققة، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف المدرسة التي تضم حوالي ألف طفل.

وأشار إلى أن ذات القنبلة التي سقطت على المدرسة اليوم، استخدمها الاحتلال في مجازر سابقة بحق شعبنا في قطاع غزة.

وطالب البزم، المؤسسات الدولية بالقيام بواجبها في لجم الاحتلال عن مواصلة جرائمه بحق شعبنا، وتوفير الحماية لأطفالنا والمنشآت التعليمية.