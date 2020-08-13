تعليم الوسطى تفتتح ورشة عمل حول "العودة الآمنة للمدارس"

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى ورشة عمل لموظفي الخدمات ( أذنة و آذنات المدارس ) حول إجراءات العودة الآمنة للمدارس بالتعاون مع اليونيسيف ومركز العمل التنموي "معاً"، و شارك في افتتاح الورشة المدير الفني محمد حمدان و رئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول و رئيس شعبة الخدمات محمود جبر، ومدرب الورشة الدكتور محمد اللالا و ذلك ضمن برنامج تدريبي إرشادي يستهدف الأذنة وضامني المقاصف، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

المدير الفني محمد حمدان رحب بالحضور وتحدث عن أهمية هذه الورشة التي تأتي ضمن إجراءات وزارة التربية والتعليم للتعامل مع جائحة كورونا واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية الطلبة والمعلمين وتوفير الجو الأمن لهم للعودة إلى المدارس.

وأكد حمدان على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الوقاية من فايروس كورونا وأي مرض وبائي وإتباع التدابير الضرورية والطرق الصحية لضمان الصحة العامة وللحفاظ على حياة أبنائنا الطلبة وكافة العاملين

د. محمد اللالا أوضح أن الورشة تتضمن عدد من المواضيع في مقدمتها العودة الأمنة للمدارس وشرح مفصل عن الأمراض المعدية وكيفية انتقالها وكيفية التعامل معها، وطرق الوقاية منها.

وقدم د. اللالا شرحاً عن الإجراءات الواجب مراعاتها في التعامل مع المقصف المدرسي، والدور التثقيفي والتوعوي للجنة الصحية لتأمين العودة الآمنة للمدرسة، ومتابعة البيئة المدرسية المجاورة للمقاصف وجعلها أكثر أماناً وقدرة على استقبال الطلبة.