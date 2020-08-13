التحفيظ بالأوقاف يعقد لقاءً تدريبيًا بعنوان "تطوير مهارات مرشدي التحفيظ"

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، بالتعاون مع مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب، لقاءً تدريبيًا بعنوان "تطوير مهارات مرشدي التحفيظ, استهدفت 40 مرشد ومرشدة على مستوى محافظات القطاع بواقع 5 ساعات تدريبية.

وتناول اللقاء ثلاثة محاور جاء الأول بعنوان ضبط الانفعالات والتعامل مع الآخرين للمحاضر بجامعة الأقصى د. درداح الشاعر والمحور الثاني حول صفات المرشد المبدع لخبير التنمية البشرية م. صابر الكاس والمحور الثالث بعنوان فن الإشراف على الحلقات القرآنية لمدير إذاعة القرآن الكريم د. عادل الهور.

من جهته بين مدير عام التحفيظ بالأوقاف أ. مازن النجار أن عقد هذا اللقاء يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للتحفظ للارتقاء بمرشدي حلقات التحفيظ وتطويرهم لتحسين أداءهم.

وأشار النجار أن إدارته تسعى من خلال هذا التدريب لأن يصبح المرشد قادراً على الإبداع والابتكار باستخدامه الأساليب المتعددة في الإشراف على حلقات التحفيظ عبر اللقاءات الفردية والجماعية بين المشرف والمحفظ، ومن خلال الزيارات الميدانية لحلقات التحفيظ".

وشكر النجار الأخوة في مؤسسة إبداع على مساهمتهم في هذا الإنجاز لتحقيق نتائج افضل في عملية الاشراف على مراكز التحفيظ.

كما وقدم مدير التحفيظ أ. حمد النجار شكره وتقديره للمرشدين والمرشدات على حضورهم, داعيًا إياهم للاستفادة من المحاضرات لزيادة الكفاءة والقدرة الانتاجية في مجال التحفيظ.