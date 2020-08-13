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استهدف (3000) طالب وطالبة ...

الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية

13 آب / أغسطس 2020 01:45

الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية
الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية مشروع الحقيبة المدرسية والقرطاسية والتي استهدفت ( 3000 ) طالب وطالبة تم اختيارهم من خلال لجان الزكاة المنتشرة على مستوى قطاع غزة, وذلك بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية.

من جهته، أكد مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أن الإدارة ولجانها الفرعية في محافظات قطاع غزة تبذل جهوداً جبارة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ورسم البسمة على وجوه الفقراء والمحتاجين.

وقدم اسليم شكره لمجموعة عطاء علي تقديمها الدعم المستمر للمتعففين في القطاع والتخفيف عن كاهل اهلنا في قطاع غزة وخاصة في هذه الأيام في قطاع غزة.

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