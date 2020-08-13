مدير أوقاف خان يونس يعقد اجتماعاً مع إداريي الزكاة بالمحافظة

غزة- الرأي

عقد مدير أوقاف خانيونس د. محمد الغلبان اجتماعاً مع إداريي لجان الزكاة بحضور رئيس قسم لجان الزكاة في الإدارة العامة لصندوق الزكاة الشيخ صلاح أبو صقر ومنسق اللجان بخان يونس أ. محمد النجار, وذلك لمناقشة ملف الزكاة بالمحافظة.

بدوره رحب الغلبان بالعاملين في اللجان, مثمنا دورهم الكبير في دعم الفقراء وفي العمل الإغاثي والإنساني، مطالبا إياهم بإخلاص النية لله سبحانه واحتساب الأجر والثواب منه عز وجل.

وأكد مدير أوقاف خان يونس على ضرورة تظافر كافة الجهود للوقوف على الحاجات وسد الثغرات بكل ما يمكن من عزم في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه مجتمعنا.