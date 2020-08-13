وكالة الرأي الفلسطينية رئيس "المتابعة الحكومية" يتابع ترتيبات استقبال العالقين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يناقش"العودة الآمنة للمدارس" لمديرات رياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تفتح دورة تأهيلية لـ"21" فرد وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يواصل تدريب معلميه حول "الصفوف الافتراضية" وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و432 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية تحفيظ خان يونس ينظم رحلة ترفيهية لموظفيه وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف خان يونس يعقد اجتماعاً مع إداريي الزكاة بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية التحفيظ بالأوقاف يعقد لقاءً تدريبيًا بعنوان "تطوير مهارات مرشدي التحفيظ" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تفتتح ورشة عمل حول "العودة الآمنة للمدارس"
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير أوقاف خان يونس يعقد اجتماعاً مع إداريي الزكاة بالمحافظة

13 آب / أغسطس 2020 01:47

مدير أوقاف خان يونس يعقد اجتماعاً مع إداريي الزكاة بالمحافظة
مدير أوقاف خان يونس يعقد اجتماعاً مع إداريي الزكاة بالمحافظة

غزة- الرأي

عقد مدير أوقاف خانيونس د. محمد الغلبان اجتماعاً مع إداريي لجان الزكاة بحضور رئيس قسم لجان الزكاة في الإدارة العامة لصندوق الزكاة الشيخ صلاح أبو صقر ومنسق اللجان بخان يونس أ. محمد النجار, وذلك لمناقشة ملف الزكاة بالمحافظة.

بدوره رحب الغلبان بالعاملين في اللجان, مثمنا دورهم الكبير في دعم الفقراء وفي العمل الإغاثي والإنساني، مطالبا إياهم بإخلاص النية لله سبحانه واحتساب الأجر والثواب منه عز وجل.

وأكد مدير أوقاف خان يونس على ضرورة تظافر كافة الجهود للوقوف على الحاجات وسد الثغرات بكل ما يمكن من عزم في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه مجتمعنا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟