تحفيظ خان يونس ينظم رحلة ترفيهية لموظفيه

غزة- الرأي

نظم قسم التحفيظ بمديرية أوقاف خان يونس رحلة ترفيهية لموظفيه، بحضور ومشاركة مدير عام التحفيظ أ. مازن النجار ومدير أوقاف خانيونس د. محمد الغلبان ومدير دائرة التحفيظ أ. حمد النجار ورئيس قسم مراكز التحفيظ أ. توفيق حماد والشيخ عبد الباسط الأسطل.

وأوضح النجار أن هذه الرحلة تأتي في إطار الترويح عن النفس وتعزيز العلاقات الاجتماعية والأخوية بين الموظفين, مثمنًا في الوقت ذاته جهود العاملين في أقسام التحفيظ على مستوى المحافظات والنجاحات التي تم تحقيقها في مجال حفظ القرآن الكريم, منوهًا الى أن الأوقاف ستبقى داعمًا أساسيًا للمحفظين والحفظة.

وأعرب مدير عام التحفيظ عن أمله أن يكون الموظفين قد شعروا بالمتعة والسعادة في الرحلة والعودة إلى عمله بهمة ونشاط يسوده المحبة والإخاء.