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تعليم شرق غزة يواصل تدريب معلميه حول "الصفوف الافتراضية"

13 آب / أغسطس 2020 01:55

تعليم شرق غزة يواصل تدريب معلميه حول "الصفوف الافتراضية"
تعليم شرق غزة يواصل تدريب معلميه حول

غزة- الرأي

تواصل مديرية التربية والتعليم شرق غزة تنفيذ البرنامج التدريبي حول إدارة الصفوف الافتراضية لمعلميها.

وتهدف الدورة إلى تمكين المعلمين من إدارة التعليم عن بعد ضمن العمل التدريسي في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ، وتطوير مهاراتهم في التفاعل مع المنصات الإلكترونية .

وأكد د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بالمديرية خلال تفقده الدورة التدريبية بمركز التدريب برفقة أ. أحمد أبو الكاس رئيس قسم الأنشطة التربوية أكد على أهمية هذه التدريبات لخدمة الطلبة وتمكينهم من مواصلة دروسهم عن بعد خاصة في ظل جائحة "كورونا" وتداعياتها.

يشار أن القائمين على التدريب أ. إسماعيل الحلو و أ. نبيل محجز مشرفي مبحث التكنولوجيا بالمديرية حيث يتمحور التدريب حول انشاء الصفوف الافتراضية-Google drive – Google classroom-youtube- Google forms.

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