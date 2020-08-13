الشرطة البحرية تفتح دورة تأهيلية لـ"21" فرد

غزة- الرأي

افتتحت دائرة الملاحة والعلوم البحرية، التابعة لإدارة الشرطة البحرية دورة تدريبية تأهيلية لمنتسبيها الجدد، من الملتحقين بدورة الأفراد الأخيرة، في مقر التدريب بميناء غزة.

وذكرت البحرية، أن الدورة ستستمر لمـدة "3" شهور، سيخضع فيها المتدربون للتدريب البحري المتواصل، من أجل تأهيل كادر شرطي بحري قادر على تنفيذ المهام الموكلة إليه.

وفي ذات السياق، أشارت البحرية إلى إجراء اختبار مستوى لعدد "21" فرد، لفحص مستواهم الحالي، وسيتم عقد عدة اختبارات للوصول إلى المستوى المطلوب، مبينَّة أنه تم إعداد جدول تدريبي، يشمل العلوم البحرية المهنية، والسباحة بأنواعها وظروفها المختلفة.