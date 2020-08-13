تعليم شرق غزة يناقش"العودة الآمنة للمدارس" لمديرات رياض الأطفال

غزة- الرأي

افتتح د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم شرق غزة صباح اليوم، بمركز التدريب ورشة عمل حول العودة الآمنة للمدارس لمديرات رياض الأطفال.

وحضر افتتاح الورشة إلى جانب د. الشيخ خليل أ. أحمد أبو الكاس رئيس قسم الأنشطة التربوية بالمديرية و أ. عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية و أ. كمال درويش رئيس شعبة قسم التعليم العام و أ. عواطف شمالي و أ. نهى الدنف مشرفتي ريا ض الأطفال والحكيم محمد السيد أحمد من قسم الصحة المدرسية بالمديرية.

وأكد د. الشيخ خليل حرص المديرية على سلامة موظفيها وطلبتها من أي مخاطر مؤكداً على ضرورة نشر التوعية الصحية بين كآفة العاملين في الميدان التربوي مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الوقائية من فيروس كورونا وإتباع التدابير الضرورية والطرق الصحية لضمان عملية تعليمية آمنة.

بدورهما تحدث كل من أ. نصار و أ. السيد أحمد حول العديد من الموضوعات منها " إجراءات السلامة والوقاية في رياض الأطفال-النظافة العامة والشخصية -التعقيم والتطهير-التهوية المناسبة – الغذاء الصحي والمتوازن-سلامة مياه الشرب.

جدير بالذكر أن مشروع "العودة الآمنة للمدارس" هو مشروع أطلقته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومركز معاً التنموي ويهدف إلى تدريب العاملين في الوزارة والمدارس والمديريات وتهيئتهم على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا.