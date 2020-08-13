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بحضور وكيلي وزارتي الداخلية والصحة

رئيس "المتابعة الحكومية" يتابع ترتيبات استقبال العالقين

13 آب / أغسطس 2020 02:03

رئيس "المتابعة الحكومية" يتابع ترتيبات استقبال العالقين
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غزة- الرأي

اطلع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة د. محمد عوض، برفقة وكيلي وزارتي الداخلية والصحة اللواء توفيق أبو نعيم ود. يوسف أبو الريش، فجر الخميس، على ترتيبات استقبال المواطنين العائدين عبر معبر رفح.
جاء ذلك خلال حضورهم اجتماعاً لخلية الأزمة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بمقر العمليات المركزية في الوزارة؛ للاطلاع عن كثب على تفاصيل استقبال العالقين، وتوزيعهم على مراكز الحجر الصحي، في ظل تواصل وصولهم حتى ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس.
وأشاد د. عوض بالجهود المبذولة من الأجهزة الحكومية كافة، في استقبال العائدين عبر معبر رفح خلال أيام فتحه استثنائياً، موجّهاً بضرورة بذل المزيد من الجهود في خدمة المستضافين بمراكز الحجر وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
يذكر أنه تم فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ثلاثة أيام (من الثلاثاء حتى الخميس)؛ لتمكين مغادرة ووصول أعداد من المواطنين العالقين في الاتجاهين، بعد شهور من إغلاق المعبر بسبب الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

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