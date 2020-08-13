وزارة الصحة والشرطة الفلسطينية يبحثان إطلاق مبادرة "امنك صحتك"

غزة- الرأي

بحثت وزارة الصحة والشرطة الفلسطينية إطلاق مبادرة "امنك صحتك"، التي قدمتها الشرطة الفلسطينية لتنفيذها في مستشفيات وزارة الصحة الرئيسية وذلك في إطار التعاون المشترك بينهم، جاء ذلك خلال استقبال عطوفة الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن وفدا من الشرطة الفلسطينية برئاسة العقيد علي قنديل مدير إدارة الحراسات وأمن المؤسسات.

وأثنى د. محيسن على دور إدارة الحراسات وامن المؤسسات في تعزيز الوعي لدى المواطنين والمساعدة على توفير الرعاية الصحية وانجاح النظام داخل المستشفيات مما يساهم في تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين.

كما أوصى د.محيسن على تشكيل لجنة مختصة من الجهات المعنية لبحث تطبيق وتنفيذ المبادرة.