الأوقاف تعقد لقاءًا تحضيريًا للمقبولين في البرنامج العلمي الثالث "نحو الرسوخ"

غزة- الرأي

عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاءًا تحضيريًا للطلبة المقبولين في البرنامج العلمي الثالث "نحو الرسوخ" الذي أعلنت عنه الوزارة خلال الأسبوع الماضي، والمقرر بدأه يوم الأحد القادم في جميع محافظات قطاع غزة.

وأوضح د. عبد الله أبو عليان نائب مدير عام الوعظ والإرشاد والمشرف العام على البرنامج أن اللقاء التحضيري يهدف إلى تعريف المشاركين على فقرات البرنامج، وأماكن عقده، والتجهيزات المطلوبة من المقبولين.

وتابع: "بالإضافة إلى التأكد من حضور المقبولين، وجديتهم في الالتزام بالبرنامج، ووضعهم عند مسؤولياتهم".

وأوضح أبو عليان أن إجمالي المسجلين في البرنامج وصل إلى 1800 مسجلًا، تم قبول 500 شخص منهم فقط نظرًا لعدم إمكانية استيعاب جميع المسجلين في هذه المرحلة.

منوهًا إلى أن الطلبة الذين لم يتسنى قبولهم في البرنامج ستُعقد لهم أنشطة علمية أخرى مستقبلاً، وستسعى الوزارة إلى بث المحاضرات إلكترونيا وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة وعبر قناة التيلغرام الخاصة بالبرنامج.

وأضاف: "تم خلال اللقاء التحضيري تقديم توجيهات عامة حول البرنامج، والتعرف على مهارات المشاركين وإمكاناتهم الفنية والإلكترونية والعلمية؛ للاستفادة منها في فقرات البرنامج وخاصة الفقرة المفتوحة، وورش العمل"

وذكر د. عبد الله أن البرنامج سيشتمل على عديد المحاضرات العلمية المتميزة التي سيقدمها نخبة من الدكاترة والأساتذة الأكفاء، بالإضافة إلى اللقاءات المفتوحة والحوارات والنقاشات التخصصية والمسابقات الثقافية.