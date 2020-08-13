وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد بلديات القطاع

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الحكم المحلي بعض بلديات قطاع غزة، استكمالا لزياراته لبلديات القطاع والتي بدأها بزيارة بلدية أم النصر وثم بلدية بيت لاهيا وبلدية بيت حانون، وبلدية جباليا النزلة، وبلدية الزهراء، للاطلاع على خطط ومشاريع البلديات لهذا العام، وعلى أبرز الانجازات لدوائر وأقسام البلديات خلال الفترة الماضية.



وقد ثمن إبراهيم رضوان وكيل وزارة الحكم المحلي الدور الذي تقوم به بلديات قطاع غزة لا سيما في قطاع المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين.



وأكد وكيل الوزارة على تكثيف الجهود المتواصلة بين البلديات والوزارة، ودعم الجهود الرامية لتقدم وازدهار بلديات قطاع غزة .



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها وكيل الوزارة لبعض بلديات قطاع غزة، وقد رافق الوكيل في جولته م. ياسر الشنطي وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي، المستشار حسن أبو ريالة وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي، أ. موسي جبر مدير عام الشؤون الإدارية، أ. عطاف الكفارنة مدير الرقابة والتوجيه،أ. هاني اللبابيدي مدير الموازنات ، م. وسيم دياب مدير المنطقة الشمالية ، م. أحمد سمارة مدير المنطقة الوسطي وكان في استقبالهم رؤساء البلديات ، وأعضاء من المجلس البلدي.

وتأتي هذه الزيارات لمناقشة الاستراتيجيات التي تضعها البلديات والمشاريع المراد تنفيذها، وعرض رؤية البلديات، لتطوير مرافقها العامة، إضافة إلى وضع الوزارة في صورة المعيقات التي تواجه البلديات.

ويذكر أن وزارة الحكم المحلي تقوم بمثل هذه اللقاءات بشكل دوري وغير دوري مع البلديات، من أجل المساهمة في تطوير اللوائح والأنظمة الخاصة بالبلديات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.