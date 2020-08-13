وزارة العدل تصدر تقرير واقع العدالة في قطاع غزة

غزة- الرأي

أصدرت وزارة العدل تقرير واقع قطاع العدالة في قطاع غزة ، الذي يهدف لرصد وتقييم واقع العدالة في النصف الأول من عام2020 ، وذلك لمساعدة صانع القرار في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات لتحسين بيئة العدالة وتعزيز كفاءة توظيف الموارد.

وأصدر التقرير مركز المعلومات العدلي التابع لوحدة التخطيط بالوزارة والذي يشمل ممثلين عن كل من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والداخلية وترأسه وزارة العدل.

ويرصد التقرير - الذي جاء بقرابة ثلاثين صفحة - مؤشرات الأداء الإداري ومؤشرات الأداء الفني لكل من المحاكم والنيابة العامة، كما يعكس الواقع المكاني لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، إلى جانب الأوضاع القانونية والصحية للنزلاء ومدى الالتزام بالمعايير المنصوص عليها.

كما يتناول التقرير مؤشرات الأداء لوزارة العدل والمعاملات العدلية التي يتم توثيقها لدى كاتب العدل، والوثائق العدلية التي يتم تصديقها لدى دائرة التصديقات، كما يتناول التقرير المؤشرات المرتبطة بالشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات، بالإضافة إلى إنجازات السجل العدلي والطب الشرعي والمعمل الجنائي.

ويتطرق التقرير إلى التغير في مؤشرات الجريمة من خلال قياس أداء النيابات الكلية والجزئية بالإضافة لرصده حالة حقوق الإنسان وخاصة معالجة الشكاوى والاستجابة لها إلى جانب حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف.

ويحلل التقرير مؤشرات الأداء لمراكز الخدمة في وزارة العدل والتي تشمل دائرة كاتب العدل والسجل العدلي والتصديقات والطب الشرعي والمعمل الجنائي والمعهد العالي للقضاء

وقد اعتمد التقرير على تجميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بمؤشرات الأداء لكل من المحاكم والنيابة العامة ووزارة العدل ومرافقها بالإضافة إلى مؤشرات حقوق الإنسان وخاصة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف والتي تمت دراستها وتحليلها ومن ثم صياغة الحلول والمقترحات والتوصيات لمعالجة المشكلات.

واختتم التقرير بعدة توصيات تم رفعها الي جهات الاختصاص من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبة للتطبيق .