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مانشستر يونايتد يخطط لخطف نجم ليستر سيتى من تشيلسى

14 آب / أغسطس 2020 04:34

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول مانشستر يونايتد، فى سباق التعاقد مع بن تشيلويل، الظهير الإيسر لفريق ليستر سيتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى لليونايتد، فى ظل كثرة الإصابات التى يعانى منها لوك شو، وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد، دخل على خط المفاوضات من أجل ضم بن تشيلويل، لاعب ليستر سيتي، الذى يسعى تشيلسي، بقوة للحصول على خدماته خلال الصيف الحالى.

أضافت الصحيفة، أن إدارة اليونايتد، تسعى لإستغلال توقف المفاوضات بشكل مؤقت، بين البلوز والثعالب، فى صفقة بن تشيلويل، من أجل الفوز بخدمات اللاعب.

وأشارت الصحيفة، إلى إدارة ليستر سيتي، حددت سعر رحيل بن تشيلويل، خلال الصيف الحالى، بقيمة 80 مليون إسترليني، خاصة وأنه أحد العناصر الرئيسية لفريق الثعالب فى الموسم الأخيرة.

وخاض اللاعب صاحب الـ23 عاما، 33 مباراة مع ليستر سيتي هذا الموسم فى جميع المسابقات، سجل 3 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويخوض مانشستر يونايتد، مواجهة حاسمة، أمام إشبيلية الإسباني، فى ألمانيا، مساء الأحد المقبل، فى نصف نهائي الدوري الأوروبى.

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