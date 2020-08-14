للمرة الأولى.. سيميونى خارج دورى أبطال أوروبا بدون مساعدة كريستيانو رونالدو

فشل دييجو سيميونى، المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، فى التأهل إلى نصف نهائي دورى أبطال، بعد خسارته بنتيجة 2 – 1، أمام فريق لايبزيج الألمانى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، فى دور ربع نهائي تشامبيونزليج، على ملعب "خوسيه الفالادى"، فى العاصمة البرتغالية لشبونة، وتعد المرة الأولى، التى يودع فيها المدرب الأرجنتيني سيميونى، دورى الأبطال، مع أتلتيكو مدريد، من أدوار خروج المغلوب، أمام فريق لا يضم بين صفوفه النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

وطوال المواسم السابقة، ودع سيميونى دورى الأبطال من الأدوار الإقصائية، أمام فريق يضم النجم البرتغالى رونالدو، حيث بدأت تلك السلسلة، فى موسم 2013-2014، عندما خسر أتلتيكو مدريد المباراة النهائية أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل كريستيانو رونالدو حينها هدفا للريال، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "النور" فى العاصمة البرتغالية لشبونة.

وفى موسم 2014-2015 ودع أتلتيكو مدريد المسابقة على يد ريال مدريد فى دور ربع النهائي، بمجموع المبارتين 1-0، وفى الموسم التالى 2015-2016 خسر أتلتيكو مدريد المباراة النهائية أمام ريال مدريد بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1-1، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "سان سيرو" فى مدينة ميلان الإيطالية، وسجل كريستيانو رونالدو حينها ركلة الترجيح الحاسمة.

وخلال موسم 2018-2019 ودع أتلتيكو مدريد مسابقة دورى الأبطال من دور الـ 16 على يد يوفنتوس الإيطالى، فى أول مواسم رونالدو مع اليوفى بمجموع المبارتين 3-2، وسجل رونالدو حينها أهداف يوفنتوس الثلاث.

ويواجه لايبزيج الألمانى، نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسى فى الدور نصف النهائى يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن تخطى الفريق الباريسي نظيره أتالانتا الإيطالي، بنتيجة 2 – 1.