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مدرب لايبزيج يدخل تاريخ دورى أبطال أوروبا بعد الإطاحة بأتلتيكو مدريد

14 آب / أغسطس 2020 04:36

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حقق المدرب الشاب لفريق لايبزيج الألمانى، جوليان ناجلسمان، رقما تاريخيا فى دورى أبطال أوروبا، بعد نجاح فريقه فى إقصاء أتلتيكو مدريد الإسباني، من دور ربع نهائي دورى أبطال أوروبا، بالفوز عليه بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب "خوسيه الفالادى"، وأصبح جوليان ناجلسمان، أصغر مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يقود فريق إلى دور نصف النهائي، بعمر 33 عاما و 21 يوما.

ونجح الفريق الألمانى، فى الوصول إلى نصف نهائي دورى أبطال أوروبا، للمرة الأولى فى تاريخه، كما أصبح الفريق رقم 32، الذى يصل إلى هذا الدور.

وكان لايبزيج، البادئ بالتسجيل عن طريق النجم الإسبانى الشاب دانى أولمو الهدف الأول لصالح لايبزيج عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 50 من زمن المباراة.

وأدرك جواو فيليكس، التعادل لصالح أتلتيكو مدريد الإسبانى، عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 71 من زمن المباراة.

ونجح تايلر أدامز في تسجيل الهدف الثانى والفوز لصالح لايبزيج في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

ويواجه لايبزيج الألمانى، نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسى فى الدور نصف النهائى يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن تخطى الفريق الباريسي نظيره أتالانتا الإيطالي، بنتيجة 2 – 1.

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