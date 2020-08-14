5 مزايا جديدة يمكنك القيام بها باستخدام هاتفك أندرويد

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق بعض الميزات الجديدة لجميع هواتف أندرويد – التى تعمل بإصدار أندرويد 6 وأى إصدار أحدث – تتيح للمستخدمين الحصول على تجربة استخدام أفضل، وذلك قبل إطلاق الإصدار النهائى من نظام أندرويد 11.

وقالت جوجل: "إنها تعمل على تطوير ميزات جديدة لتحسين تجربة استخدام مليارات الأجهزة حول العالم". لذلك فالهدف من هذه التحديثات هو المساعدة فى جعل الأشياء التى تقوم بها أسهل قليلاً مع تقليل عوامل التشتيت، وفيما يلى 5 أشياء جديدة يمكنك القيام بها باستخدام هاتف أندرويد:

1- وضع وقت النوم للحصول على نوم أفضل



أعلنت جوجل عن إطلاق ميزة (وضع وقت النوم) Bedtime mode – التى كانت متاحة لهواتفها جوجل بيكسل فقط سابقًا – لجميع أجهزة أندرويد، وتسمح لك هذه الميزة بتعطيل الإشعارات بعد وقت معين، وتعيين تذكيرات وقت النوم التى ستظهر لك أثناء استخدام التطبيقات فى هاتفك، بالإضافة إلى خيار لتشغيل أصوات مهدئة من تطبيقات مثل: Calm، و Spotify، و YouTube Music، والمزيد.

كما أضافت جوجل أيضًا ميزة تُسمى منبه الشروق Sunrise Alarm التى تعمل على تشغيل شاشة هاتفك لتصبح أكثر سطوعًا تدريجيًا وتتحول من اللون البرتقالى إلى الأصفر قبل انطلاق صوت المنبه لمساعدتك على الاستيقاظ بلطف أكثر.

وقد أضافت جوجل جميع ميزات وضع وقت النوم فى تطبيق ساعة جوجل Google Clock، حيث ستجدها ضمن علامة تبويب (وقت النوم) فى واجهة تطبيق الساعة، وللاستماع بجميع هذه الميزات يمكن لمستخدمى نظام أندرويد 6، أو أى إصدار أحدث الآن تنزيل تطبيق (ساعة جوجل) فى هواتفهم من جوجل بلاي.

2- تحديث منصة (Android Auto) لقيادة أكثر أمانًا



قامت جوجل بتحديث واجهة المستخدم فى منصةAndroid Auto ، لتصبح قيادة السيارة الآن أكثر أمانًا من أى وقت مضى، فعند استخدام المنصة فى سيارتك للحصول على الاتجاهات لوجهتك ستجد قائمة قصيرة بمواعيدك فى تطبيق التقويم، حتى تتمكن من إبقاء يديك على عجلة القيادة وتتجنب الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة أثناء القيادة.

وبالنسبة إلى المواعيد التى تحتوى على جهة اتصال، أضافت جوجل زر اتصال مدمج يتيح لك الاتصال بشخص ما بنقرة واحدة، بدلاً من إجبارك على التعمق فى جهات الاتصال الخاصة بك.

كما حدثت جوجل تطبيق الإعدادات ليتيح لك إدارة تفضيلات Android Auto مباشرة من شاشة سيارتك، والتحكم فى ما يظهر فى الشاشة أثناء القيادة.

يعرض تطبيق التقويم الجديد فىAndroid Auto التقويمات الشخصية المتزامنة مع هاتفك، وستطرحه جوجل للأجهزة التى تعمل بإصدار أندرويد 6 أو أى إصدار أحدث خلال الشهر القادم.

3- ميزات للمساعدة فى حالات الطوارئ



أضافت جوجل ميزة جديدة إلى خدمة تحديد المواقع فى حالات الطوارئ ELS تعمل على مشاركة إعدادات اللغة فى جهازك عند الاتصال برقم الطوارئ المحلي. وهذا من شأنه أن يسهل على طاقم الطوارئ التواصل معك عند وصولهم إلى مكان الحادث، أو يمنحهم وقتًا للعثور على مترجم لمساعدتك إذا كنت لا تتحدث اللغة المحلية.

4- الحصول على تنبيه عند حدوث زلازل



يمكن الآن لهواتف أندرويد فى جميع أنحاء العالم اكتشاف الزلازل باستخدام نظام Android Earthquake Alerts System مما يؤدى إلى إنشاء أكبر شبكة للكشف عن الزلازل فى العالم. حيث سيؤدى هذا إلى الحصول على معلومات أسرع وأكثر دقة عن الزلزال.

وصفت جوجل آلية عمل النظام فى مدونتها كالتالي: تأتى جميع الهواتف الذكية بمقاييس تسارع صغيرة يمكنها استشعار الإشارات التى تشير إلى احتمال حدوث زلزال. وإذا اكتشف الهاتف شيئًا يعتقد أنه قد يكون زلزالًا، فإنه يرسل البيانات إلى خادم اكتشاف الزلازل لدينا مع معلومات تقريبية حول موقع الاهتزاز، والتى يمكن لجوجل استخدامها لتحديد مكان حدوث الزلزال بالضبط. ثم يُرسل تنبيهًا إلى جهاز أندرويد الخاص بك، مما سيمنحك وقتًا مناسبًا للعثور على مكان مناسب للحماية.

سيتوفر نظام Android Earthquake Alerts System للأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد 5.0 وأى إصدار أحدث.

5- ميزات جديدة فى تطبيق (Lookout) لضعاف البصر



أضافت جوجل ميزات جديدة فى تطبيق Lookout التابع لها الذى يستخدم الرؤية الحاسوبية لمساعدة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر على إنجاز الأشياء بشكل أسرع وأسهل.

يضم التطبيق الآن واجهة مستخدم محدثة، وأبسط، وميزات جديدة حيث يمكن الآن من خلال التطبيق مسح المستندات الطويلة ضوئيًا باستخدام كاميرا الهاتف، وتحويلها إلى نصوص قابلة للقراءة، يمكن يمكن قراءته بصوت عالٍ عبر أداة قارئ الشاشة.

ويدعم التطبيق أيضًا وضع جديد يُسمى Food Label يتيح للمستخدم توجيه كاميرا الهاتف إلى أى منتج لمسح الملصق الموجود عليه أو الباركود barcode للحصول على وصف أكثر دقة للمنتج، مما يساعد على تحديده بشكل أفضل