جوجل تختبر عناوين URL في Chrome تساعد فى إحباط عمليات الاحتيال



تجري جوجل تجربة لعرض أسماء النطاقات "دومين" في شريط عناوين Chrome فقط بدلاً من عناوين URL الكاملة، وسيتم اختبار الميزة في إصدار Chrome 86 المقبل، حيث تأمل جوجل أن يحمي التغيير المستخدمين من عمليات الاحتيال وهجمات التصيد باستخدام عناوين URL مضللة.



وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تُعد أسماء النطاقات وعناوين URL أحد أكثر الأشكال الأساسية لأمان الويب، مما يتيح لنا معرفة مكان الاتصال بسرعة.



ولكن في بعض الأحيان يمكن استخدامها للتضليل، وغالبًا ما ينشئ المحتالون مواقع ويب مزيفة تبدو معقولة باستخدام عناوين URL بها أخطاء إملائية مثل (twittter.com) نطاقات فرعية غير مألوفة (yourbank.sign-in.info) أو نطاقات موصولة (secure-gmail.com).



يزور بعدها المستخدمون عناوين الـ URL هذه معتقدين أنهم ينتمون إلى شركات شرعية قبل أن يتم خداعهم للتخلي عن بيانات اعتمادهم.



تعرض بعض المتصفحات مثل Safari اسم نطاق عنوان URL فقط في شريط العناوين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه يبدو أكثر وضوحًا، ولكن أيضًا لأنه يجعل بعض عمليات الخداع هذه أكثر وضوحًا.



إذا كنت معتادًا على رؤية facebook.com في شريط العناوين الخاص بك، وكان متصفحك يظهر فجأة facebook.com.money.biz.scam.inc بدلاً من ذلك، فبالتالى ستلاحظ أنك على موقع من مواقع التصيد وليس لينك طبيعى لفيس بوك.



كشفت جوجل أن الميزة الجديدة الخاصة بالدومين فقط سيتم عرضها على مجموعة فرعية عشوائية من المستخدمين في إصدار Chrome 86.



وتريد الشركة معرفة ما إذا كان التغيير يساعد المستخدمين على إدراك أنهم يزورون موقع ويب ضارًا، ويحميهم من التصيد الاحتيالي والهندسة الخاصة بالهجمات.



