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وفد من بلدية خان يونس يهنئ رؤساء وأعضاء المجالس المحلية المُشكلة حديثاً

14 آب / أغسطس 2020 09:54

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زار وفد من بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة عدد من المجالس المحلية التي أعيد تشكيلها مؤخراً بقرار من وزارة الحكم المحلي بغزة والتي تضم بلديات الفخاري وعبسان الكبيرة.

وضم وفد البلدية كلٍ من رئيسها م. علاء الدين البطة، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا.

وخلال اللقاءات المنفصلة التي جمعت وفد البلدية بنظرائهم في المجالس المحلية تم مناقشة أوضاع المحافظة وضرورة تظافر الجهود المشتركة من أجل الرقي بها وتواصل الخطى الثابتة نحو تقدمها، والتأكيد المستمر على أن أبواب البلديات مفتوحة أمام الجميع للإستماع إلى الجمهور ولتوصيل الخدمات لكافة السكان.

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