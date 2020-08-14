بلدية الزهراء تستقبل وكيل وزارة الحكم المحلي لمناقشة عدد من الملفات

غزة-الرأي

استقبل المجلس البلدي لمدينة الزهراء، وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس إبراهيم رضوان والوكيلين المساعدين المهندس ياسر الشنطي وحسن أبو ريالة، وموسي جبر مدير عام الشؤون الإدارية، وعطاف الكفارنة مدير الرقابة والتوجيه، وهاني اللبابيدي مدير الموازنات، وأحمد سمارة مدير عام المنطقة الوسطى، والمهندس وسيم دياب مدير عام المنطقة الشمالية، في مقر البلدية.

ورحب كل من رئيس البلدية أ. مروان حمد وأعضاء المجلس البلدي بزيارة وكيل الوزارة، والوفد المرافق له، وأطلعهم على سير العمل في البلدية وأبرز الإجراءات التي اتخذتها لتطوير العمل الإداري والفني بما يحقق الأهداف العامة والخطة الاستراتيجية لبلدية الزهراء، إلى جانب الانجازات التي حققها المجلس خلال فترة شهر من تسلمه مهامه.

وأكد رئيس البلدية على أهمية التكامل مع دور وزارة الحكم المحلي واستمرارية التعاون والتناغم معها بما يخدم المواطن، ويعمل على تسهيل تقديم الخدمات الحيوية.

بدوره قدم المجلس البلدي عرضا تفصيليا للخطة العامة ومنطلقات الخطة الاستراتيجية للبلدية للمرحلة القادمة.

وناقش الملفات الفنية والإدارية والملفات العالقة وأطلع الوفد على أبرز المشاكل التي تعانيها البلدية والاحتياجات، والحلول المقترحة لتجاوز بعض الأزمات، إلى جانب استعراض مشاريع البلدية التطويرية الهادفة للرقي بالمدينة.

من جانبه، أثنى وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان على جهود المجلس البلدي وانجازاته خلال شهر واحد من استلامه لمهامه، مثمنا الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رضوان على ضرورة الارتقاء بالمدينة الواعدة واستغلال الفرص وإعداد الخطط لاستثمارها، ومؤكدا على استعداد وزارته من خلال متابعتها وإشرافها على عمل البلديات لتعزيز نقاط القوة والمساعدة في تقويض نقاط الضعف وتجاوزها.

ونوه إلى أن زيارته تأتي في إطار الجولات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة العمل في كافة بلديات قطاع غزة وخاصة مع انتهاء تسلم المجالس البلدية الجديدة لمهامها.