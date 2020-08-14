بلدية غزة تقوم بحملة تقليم الأشجار الكبيرة في حدائق وشوارع المدينة

غزة-الرأي

شرعت بلدية غزة بحملة لتقليم الأشجار الكبيرة في حدائق وشوارع المدينة بهدف تعزيز معايير الأمن والسلامة وحماية المواطنين والسائقين المارين على الطرق ورواد الحدائق العامة، وتقوية الأشجار ومساعدتها على النمو .

وذكرت البلدية أن نمو الأشجار بشكل كبير أدى إلى عدة نتائج سلبية منها: إعاقة حركة السير في الشوارع، وحجب الرؤية على الطرق والإشارات المرورية، والاحتكاك بأسلاك الكهرباء والتأثير على الإنارة، وتوفير بيئة نشطة للحشرات والخفافيش، بالإضافة إلى التأثير على الصحة العامة نتيجة الغبار وعوادم السيارات بداخلها، والتأثير السلبي على المظهر الجمالي للمدينة .

وأوضحت البلدية أن عمليات التقليم تجري بشكل فني وصحيح وبناءً على شكاوي تقدم بها المواطنين للبلدية لاسيما في فصل الشتاء الذي تتعرض به الأشجار الكبيرة للكسر بفعل الرياح الشديدة، ولحماية المواطنين من مخاطر وقوعها أو التسبب في احتكاك الأسلاك الكهربائية .

وأضافت أن تقليم الأشجار يهدف أيضاً لتجديد الأغصان ودخول أشعة الشمس بداخلها وهي تندرج ضمن متطلبات الأمن والسلامة وللحفاظ على سلامة المواطنين والسائقين المارين على الطرق لاسيما في شارع صلاح الدين .

وبينت أن عمليات التقليم تحمل أهدافا تجميلية أيضاً من خلال إعادة تنسيق الأشجار بطريقة فنية وجذابة، وتقوية الأشجار ومساعدتها على النمو والاخضرار، وإدخال أشعة الشمس لقلب الأشجار لمنع تكاثر الآفات الضارة .

وأوضحت أن الشجرة المستهدف في حملة التقليم بشكل أساسي هو شجر " الفيكسنتيدا" و بشكل ثانوي بعض الأنواع من الشجر مثل: فيكس بنجامينا، وبونسيانا، وجاكراندا، وزنزالخت، وتوبوانا، لاجوناريا، وبعض أنواع الأشجار الأخرى .