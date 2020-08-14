وزارة الاقتصاد تحرر 60 محضر ضبط واتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

غزة-الرأي

حررت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد60 محضر ضبط واتلاف لبضائع منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال أكثر من 200 زيارة وجولة تفتيشية نظمتها الطواقم على محال بيع اللحوم والمنظفات والمشروبات الغازية والألبان والعسل في محافظات غزة ورفح والوسطى .

وأوضحت الوزارة أن عمليات الاتلاف والضبط أتت لعدم صلاحية هذه المنتجات وفساد بعضها، إلى جانب رسوبها في الفحص المخبري وعدم مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وأكدت الوزارة استمرار جولات طواقمها على مدار الساعة، مؤكدة بأنها لن تسمح لأحد بممارسة الغش في المنتجات واستغلال المواطنين.